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Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция задержала владельца микроавтобуса

Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской области столкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса, который осуществлял перевозку людей. Поэтому в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ривненской области", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее издание "Ривно Вечернее" сообщило, что автобус принадлежал супругам Луцик. Владелец Петр Луцик якобы одолжил автобус другу, но не знал, откуда и куда тот собирался везти людей. Срок действия лицензии на пассажирские перевозки, которую год назад приобрели супруги, закончился и ее решили не продлевать.

  • Напомним, 20 июля на 127-м км автодороги Киев-Чоп, возле с. Глубочицы Житомирского района маршрутный автобус сообщением Киев-Ривно, двигаясь в направлении г.. Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом, который ехал впереди в попутном направлении в крайней правой полосе.
  • В результате аварии погиб водитель (житель Тернопольщины 1981 г. р.) и 9 пассажиров, среди которых 2 гражданки России (в том числе девочка 2010 г. р.) и гражданин Грузии. Еще 9 пассажиров, среди которых девочка 2007 г. р. и мальчик 2008 г. р. из России, получили ранения.
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