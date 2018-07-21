СБУ задержала российского диверсанта с "ДНР", который пытался взорвать поезд на Харьковщине

21 июля, 2018, 11:59

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали диверсанта террористической организации "ДНР", который пытался взорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы для ВСУ, начато уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Харьковщине сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины разоблачили и задержали диверсанта террористической организации "ДНР"", - отмечается в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" для совершения диверсионного акта на железной дороге.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по заданию кураторов фэйкового "министерства" злоумышленнику с помощью реактивного противотанкового гранатомета нужно было взорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС. Все действия диверсанта координировали кураторы и утверждали через популярный мобильный мессенджер.

Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.

Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъяты гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.

Начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по задержанию диверсанта проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.