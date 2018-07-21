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Российский пилот нарушил воздушное пространство Польши во время визита Папы Римского и получил условный срок

Радомский окружной суд Польши подтвердил приговор суда первой инстанции для российского пилота в виде полугода тюрьмы с отсрочкой и 10 тыс. злотых (свыше 2,3 тыс. евро) штрафа

Об этом сообщает "Радио Польша".

Россиянина осудили за нарушение закрытого воздушного пространства Польши в 2016 году во время Всемирных дней молодежи с участием Папы Римского.

Пилот был участником чемпионата мира по воздушной акробатике, который проходил в Радоме. В Польше он прилетел из Чехии, а воздушное пространство нарушил в окрестностях Ченстоховы.

Россиянин объяснил, что не знал о визите Папы Франциска и закрытом воздушном пространстве. Однако у судьи Марцина Кобильска не было сомнений в том, что россиянин не придерживался польских правил полета. По мнению судьи, пилот должен их знать так же, как и об изменениях в правилах.

Адвокат пилота Марек Столярек ходатайствовал об оправдании осужденного.

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