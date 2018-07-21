Российский пилот нарушил воздушное пространство Польши во время визита Папы Римского и получил условный срок
Об этом сообщает "Радио Польша".
Россиянина осудили за нарушение закрытого воздушного пространства Польши в 2016 году во время Всемирных дней молодежи с участием Папы Римского.
Пилот был участником чемпионата мира по воздушной акробатике, который проходил в Радоме. В Польше он прилетел из Чехии, а воздушное пространство нарушил в окрестностях Ченстоховы.
Россиянин объяснил, что не знал о визите Папы Франциска и закрытом воздушном пространстве. Однако у судьи Марцина Кобильска не было сомнений в том, что россиянин не придерживался польских правил полета. По мнению судьи, пилот должен их знать так же, как и об изменениях в правилах.
Адвокат пилота Марек Столярек ходатайствовал об оправдании осужденного.
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