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"Троянский" мяч? - путинский подарок Трампу проверила Служба безопасности

Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила футбольный мяч, который был подарен президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки

Об этом сообщил Business Insider.

Издание, впрочем, отмечает, что это стандартная процедура. и любые подарки, которые вручают президенту США, тщательно проверяются.

Ранее в западных СМИ появились предположения, что подарок Владимира Путина может быть опасным и вспомнили разные шпионские технологии СССР-России.

 
 
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