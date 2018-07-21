"Троянский" мяч? - путинский подарок Трампу проверила Служба безопасности
21 июля, 2018, 13:28
Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила футбольный мяч, который был подарен президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки
Об этом сообщил Business Insider.
Издание, впрочем, отмечает, что это стандартная процедура. и любые подарки, которые вручают президенту США, тщательно проверяются.
Ранее в западных СМИ появились предположения, что подарок Владимира Путина может быть опасным и вспомнили разные шпионские технологии СССР-России.
- Как сообщалось, Трамп назвал кокетство с Путиным в Хельсинки дипломатией, а СМИ - лицемерами.
- Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон.
- 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
- В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов. Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
- Трамп признал Путина лично ответственным за вмешательство в американские выборы.
- Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
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