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"Шахтер" - "Динамо". Где смотреть матч за Суперкубок Украины


фото: twitter
Сегодня в Одессе "Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче за Суперкубок Украины

"Шахтер" - "Динамо"

21 июля, Одесса, стадион "Черноморец"

Начало - 21:00

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

  • В матче за Суперкубок Украины встречаются чемпион и обладатель национального кубка. Поскольку в прошлом сезоне оба турнира выиграл "Шахтер", то вторым участником игры, по регламенту, стал финалист кубка - "Динамо".
  • Призовой фонд матча за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" составит 2 млн грн.

 

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