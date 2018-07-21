"Шахтер" - "Динамо". Где смотреть матч за Суперкубок Украины
21 июля, 2018, 10:00
Сегодня в Одессе "Шахтер" и "Динамо" сыграют в матче за Суперкубок Украины
"Шахтер" - "Динамо"
21 июля, Одесса, стадион "Черноморец"
Начало - 21:00
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
- В матче за Суперкубок Украины встречаются чемпион и обладатель национального кубка. Поскольку в прошлом сезоне оба турнира выиграл "Шахтер", то вторым участником игры, по регламенту, стал финалист кубка - "Динамо".
- Призовой фонд матча за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" составит 2 млн грн.
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