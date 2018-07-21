Продолжительность жизни японцев достигла очередного исторического рекорда

21 июля, 2018, 10:57

Министерство здравоохранения и труда Японии опубликовало статистику, согласно которой в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни японцев продолжила увеличиваться, установив новый исторический рекорд - по средней продолжительности жизни женщин в мире Япония находится на втором месте после Гонконга

Об этом сообщает "Главком".

Согласно статистике, в прошлом году в Японии средняя продолжительность жизни для женщин составила 87,26 года, для мужчин - 81,09 года, повысившись по сравнению с предыдущим годом на 0,13 и 0,11 соответственно.

Как сообщили японские СМИ, среди всех опубликованных стран и регионов по продолжительности жизни женщин за прошлый год Япония уступает только Сянгану в Китае (Гонконгу – ред.), занимая три года подряд 2-е место. По средней продолжительности жизни мужчин Япония следует после Сянгана и Швейцарии и занимает 3-е место, опустившись по сравнению с предыдущим годом на одну строчку.