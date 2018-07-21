Порошенко подписал законы о сотрудничестве с Нидерландами по расстрелу Боинга МН17
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Президент Петр Порошенко подписал Законы "О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных со взбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года" и "О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных со взбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что Соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве относительно преступлений, связанных со взбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года было подписано 7 июля 2017 года в Таллинне.
Ратификация данного Соглашения и имплементация ее положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбитию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов. В частности, особенности передачи Украиной Королевству Нидерландов уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Королевства Нидерландов в режиме видео-конференции, исполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видео-конференции.
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