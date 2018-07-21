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Порошенко назвал "Северный поток-2" ударом по Украине, ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью проекта "Северный поток-2" является удар по Украине, членам ЕС и членам НАТО

Об этом сообщает пресс-служба президента в Twitter.

"Это не является на сегодня никаким экономическим проектом. Проект является абсолютно политическим. Цель проекта - нанести удар по Украине и многим членам Евросоюза и членам НАТО", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что проект российского газопровода создает риски для европейской экономики, делает ее менее эффективной и конкурентоспособной, а энергетическую политику ЕС более зависимой от России.

"Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель "Северного потока-2", - подытожил Порошенко.

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