Порошенко назвал "Северный поток-2" ударом по Украине, ЕС и НАТО
Об этом сообщает пресс-служба президента в Twitter.
"Это не является на сегодня никаким экономическим проектом. Проект является абсолютно политическим. Цель проекта - нанести удар по Украине и многим членам Евросоюза и членам НАТО", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул, что проект российского газопровода создает риски для европейской экономики, делает ее менее эффективной и конкурентоспособной, а энергетическую политику ЕС более зависимой от России.
"Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель "Северного потока-2", - подытожил Порошенко.
«Северный поток-2» – не экономический проект, а проект абсолютно политический. Его цель – нанести удар по Украине и по многим другим членам ЕС и НАТО.— Петр Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.
Чем дальше, тем больше стран ЕС понимают реальную цель «Северного потока-2». pic.twitter.com/DRVtbWnFNk
- Напомним, в ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Глава МИД Германии в Москве подтвердил правительственную поддержку "Северного потока-2". Меркель пообещала учесть интересы Украины после запуска Северного потока-2.
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2". Позже правительство Швеции также разрешило строительство российского газопровода в своей исключительной экономической зоне.
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
- Акции первого и второго "Северных потоков" могут арестовать.
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