Пентагон попросил Конгресс не распространять санкции за сотрудничество с Россией на некоторые страны

21 июля, 2018, 16:33

Министр обороны США Джеймс Маттис обратился к Конгрессу с просьбой не наказывать некоторые страны за сотрудничество с Россией, которая подпадает под антироссийские санкции США

Об этом говорится в обращении к главе комитета Сената по вопросам вооружений Джону Маккейну, передает "Радио Свобода".

Маттис заявил, что Россия должна ответить за свое "агрессивное, дестабилизирующее поведение", но наказание не должно применяться к союзникам США или другим странам, с которыми Вашингтон развивает связи.

Обращение Мэттиса сделано на фоне вероятности распространения санкций на Индию и другие азиатские страны, с которыми США пытаются установить более тесные отношения, но которые покупают оружие у России. Так, Индия является крупнейшим мировым импортером оборонного оборудования и покупала российскую военную технику на протяжении десятилетий. Индийские чиновники вели в Москве переговоры о покупке противоракетных систем С-400.

Джеймс Маттис и госсекретарь США Майк Помпео планируют посетить столицу Индии Дели для переговоров в сентябре. Обращение поступило в то время, когда многие законодатели с обеих американских партий призывают к жестким санкциям против России.