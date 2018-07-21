Патриарх Филарет рассказал, когда Украина получит Томос об автокефалии
Об этом заявил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью LB.ua.
"Согласно информации, которая есть сейчас у нас, Томос будет предоставлен уже в этом году. Когда именно - через месяц или осенью - конкретики нет, но точно в этом году", - сказал Филарет.
Клирик пояснил, что предоставление Томоса требует времени, поскольку Вселенский патриарх перед этим решил проинформировать о своем решении все поместные церкви.
"Создана специальная комиссия из трех митрополитов Константинопольского патриархата, которые объезжают все поместные церкви. Важно понимать: они не просят согласия на предоставление Томоса, а просто информируют о соответствующем намерении Константинополя. Ведь известно: Вселенский Патриарх и сам может предоставить Томос, без предварительного согласия на то других православных церквей. Поскольку делегация еще не объехала все поместные церкви, то оглашение решения по Томосу немного затягивается. Согласно процедуре, по результатам объезда делегация должна подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение", - пояснил Филарет.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко достиг согласия с Вселенским патриархом Варфоломеем по поводу единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения по поводу создания автокефальной церкви в Украине.
- После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора.
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