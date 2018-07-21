Патриарх Филарет рассказал, когда Украина получит Томос об автокефалии

21 июля, 2018, 21:47

Константинополь предоставит Украине Томос о единой поместной автокефальной православной церкви до конца 2018 года

Об этом заявил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью LB.ua.

"Согласно информации, которая есть сейчас у нас, Томос будет предоставлен уже в этом году. Когда именно - через месяц или осенью - конкретики нет, но точно в этом году", - сказал Филарет.

Клирик пояснил, что предоставление Томоса требует времени, поскольку Вселенский патриарх перед этим решил проинформировать о своем решении все поместные церкви.

"Создана специальная комиссия из трех митрополитов Константинопольского патриархата, которые объезжают все поместные церкви. Важно понимать: они не просят согласия на предоставление Томоса, а просто информируют о соответствующем намерении Константинополя. Ведь известно: Вселенский Патриарх и сам может предоставить Томос, без предварительного согласия на то других православных церквей. Поскольку делегация еще не объехала все поместные церкви, то оглашение решения по Томосу немного затягивается. Согласно процедуре, по результатам объезда делегация должна подготовить соответствующий отчет, который будет рассматриваться на заседании Синода. И уже по факту будет приниматься решение", - пояснил Филарет.