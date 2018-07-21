Оккупанты 4 раза обстреляли украинских военных на Донетчине
21 июля, 2018, 18:44
В субботу, 21 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebооk пресс-служба Операции объединенных сил.
Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино Донецкой области.
Потерь среди украинских военных нет.
- Напомним, в течение суток 20 июля российские боевики 29 раз обстреляли позиции сил ООС, трое украинских военных получили ранения.
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