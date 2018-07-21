 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты 4 раза обстреляли украинских военных на Донетчине

В субботу, 21 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает в Facebооk пресс-служба Операции объединенных сил.

Оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Пески, Павлополь, Лебединское и Широкино Донецкой области.

Потерь среди украинских военных нет.

  • Напомним, в течение суток 20 июля российские боевики 29 раз обстреляли позиции сил ООС, трое украинских военных получили ранения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать