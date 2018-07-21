На параде на День Независимости покажут более 200 единиц военной техники
Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
"К 27-й годовщине Независимости Украины в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск ... В этом году на параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники", - сказал он. По словам Гуцуляка, все мероприятия по подготовке к параду идут по графику и находятся на постоянном контроле.
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на военном аэродроме в пгт Озерное (Житомирская область) проверил готовность военной техники, которую покажут на параде украинских войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. "Все мероприятия по подготовке к параду идут по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлеченные военнослужащие прилагают немало усилий, чтобы парад ко Дню Независимости Украины состоялся на достойном уровне", — заявил Попко.
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