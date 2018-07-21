На Одесщине разоблачили контрабандистов товаров из непризнанной ПМР и пограничников, которые их "крышевали"

21 июля, 2018, 19:31

В Одесской области Госпогранслужба и СБУ разоблачили канал контрабанды товаров с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а также украинских пограничников, способствовавших контрабанде

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Правоохранители несколько месяцев документировали противоправную деятельность на государственной границе, связанную с незаконной переправкой моторными лодками товаров подакцизной группы через Кучурганский лиман в Украину. На текущей неделе правоохранители провели ряд следственных действий и обысков по адресам проживания фигурантов противоправной деятельности в пгт Лиманское Раздельнянского района Одесской области.

У злоумышленников изъяли средства скрытой мобильной связи для организации контрабанды, устройства видеонаблюдения, сигнальные мины и незарегистрированное холодное оружие. Одному из организаторов группировки объявили подозрение.

Сотрудники внутренней и собственной безопасности разоблачили ряд должностных лиц из числа военнослужащих отдела "Лиманское" Белгород-Днестровского пограничного отряда, которые в сговоре с контрабандистами с использованием служебного положения за взятки предоставляли информацию об охране границы и наличии пограничных нарядов.