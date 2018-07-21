Минфин США готов снять санкции с российского алюминиевого гиганта "Русал"

21 июля, 2018, 22:18

Министерство финансов США готово отменить санкции против российского производителя алюминия "Русал"

Об этом заявил глава министерства Стивен Мнучин, передает Reuters.

По словам главы Минфина США, российский производитель обратился к американскому министерству с просьбой отменить ограничительные меры.

"Я не собираюсь сейчас рассказывать о специфике этих предложений и о том, где мы сейчас находимся по ним, но так, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал Мнучин.

Глава Минфина США отметил, что вывод "Русала" с бизнеса не является целью США. Чиновник отметил, что российская компания "важна для мирового рынка алюминия".

Ранее руководство "Русала" подало в отставку и предупредило о проблемах с выплатой долгов. В компании отметили, что сменят руководство, чтобы избежать санкций США.

В августе 2017 года СБУ сообщила о подозрении членам международной преступной группировки, которых подозревают в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса "Запорожский алюминиевый комбинат" в интересах компаний из России. По данным СБУ, единственного в Украине производителя первичного алюминия с 2006 года уничтожали в интересах российских производителей. В деле фигурировали представители российской компании "Русал".