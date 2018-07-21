Минфин США готов снять санкции с российского алюминиевого гиганта "Русал"
Об этом заявил глава министерства Стивен Мнучин, передает Reuters.
По словам главы Минфина США, российский производитель обратился к американскому министерству с просьбой отменить ограничительные меры.
"Я не собираюсь сейчас рассказывать о специфике этих предложений и о том, где мы сейчас находимся по ним, но так, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал Мнучин.
Глава Минфина США отметил, что вывод "Русала" с бизнеса не является целью США. Чиновник отметил, что российская компания "важна для мирового рынка алюминия".
Ранее руководство "Русала" подало в отставку и предупредило о проблемах с выплатой долгов. В компании отметили, что сменят руководство, чтобы избежать санкций США.
В августе 2017 года СБУ сообщила о подозрении членам международной преступной группировки, которых подозревают в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса "Запорожский алюминиевый комбинат" в интересах компаний из России. По данным СБУ, единственного в Украине производителя первичного алюминия с 2006 года уничтожали в интересах российских производителей. В деле фигурировали представители российской компании "Русал".
- Напомним, правительство Великобритании разработало национальный режим санкций против России, который начнет действовать после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
- Украина, Черногория, Албания, Норвегия, Грузия присоединились к решению Совета ЕС от 18 июня продлить санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019 года.
- Пентагон попросил Конгресс не распространять санкции за сотрудничество с Россией на некоторые страны.
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