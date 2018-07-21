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Минфин США готов снять санкции с российского алюминиевого гиганта "Русал"

Министерство финансов США готово отменить санкции против российского производителя алюминия "Русал"

Об этом заявил глава министерства Стивен Мнучин, передает Reuters.

По словам главы Минфина США, российский производитель обратился к американскому министерству с просьбой отменить ограничительные меры.

"Я не собираюсь сейчас рассказывать о специфике этих предложений и о том, где мы сейчас находимся по ним, но так, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - сказал Мнучин.

Глава Минфина США отметил, что вывод "Русала" с бизнеса не является целью США. Чиновник отметил, что российская компания "важна для мирового рынка алюминия".

Ранее руководство "Русала" подало в отставку и предупредило о проблемах с выплатой долгов. В компании отметили, что сменят руководство, чтобы избежать санкций США.

В августе 2017 года СБУ сообщила о подозрении членам международной преступной группировки, которых подозревают в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса "Запорожский алюминиевый комбинат" в интересах компаний из России. По данным СБУ, единственного в Украине производителя первичного алюминия с 2006 года уничтожали в интересах российских производителей. В деле фигурировали представители российской компании "Русал".

  • Напомним, правительство Великобритании разработало национальный режим санкций против России, который начнет действовать после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
  • Украина, Черногория, Албания, Норвегия, Грузия присоединились к решению Совета ЕС от 18 июня продлить санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2019 года.
  • Пентагон попросил Конгресс не распространять санкции за сотрудничество с Россией на некоторые страны.
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