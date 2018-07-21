Microsoft подтвердила российские кибератаки на трех кандидатов в Конгресс США
Об этом заявил вице-президент компании по вопросам безопасности Том Берт форума Aspen, передает телеканал 112-Україна.
"Раньше в этом году мы обнаружили, что фейковый домен Miscrosoft использовали как площадку для фишинговых атак", - отметил вице-президент.
По его словам, действовали хакеры, вероятно, связанные с российской разведкой.
"В Microsoft не сомневаются, что попытки кибератак осуществляла та же группировка, которая сломала сеть комитета Демократической партии США накануне президентских выборов 2016 года", - говорится в сообщении.
Вместе с тем назвать имена кандидатов Берт отказался. Он подчеркнул, что это люди, которые могли быть "интересными целями для шпионажа в связи с их должностями".
Вице-президент заявил об удалении фейковых домена и фишинговых сообщений. Microsoft обратилась к властям, попытки взлома оказались неудачными.
- Как сообщалось, американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США.
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