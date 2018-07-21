Microsoft подтвердила российские кибератаки на трех кандидатов в Конгресс США

21 июля, 2018, 07:59

Трое кандидатов на выборы в Конгресс США, которые состоятся этой осенью, подверглись российской кибератаке с использованием поддельной страницы Microsoft

Об этом заявил вице-президент компании по вопросам безопасности Том Берт форума Aspen, передает телеканал 112-Україна.

"Раньше в этом году мы обнаружили, что фейковый домен Miscrosoft использовали как площадку для фишинговых атак", - отметил вице-президент.

По его словам, действовали хакеры, вероятно, связанные с российской разведкой.

"В Microsoft не сомневаются, что попытки кибератак осуществляла та же группировка, которая сломала сеть комитета Демократической партии США накануне президентских выборов 2016 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем назвать имена кандидатов Берт отказался. Он подчеркнул, что это люди, которые могли быть "интересными целями для шпионажа в связи с их должностями".

Вице-президент заявил об удалении фейковых домена и фишинговых сообщений. Microsoft обратилась к властям, попытки взлома оказались неудачными.