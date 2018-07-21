Глава МВФ заявила, что из-за действий Трампа мировой ВВП может сократиться на 0,5%

21 июля, 2018, 23:09

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что пошлины и тарифы, введенные США по инициативе президента Дональда Трампа, угрожают мировой экономике

Об этом Лагард сказала во время встречи с министрами финансов и руководителями национальных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, передает "РБК-Украина".

"По худшему сценарию пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%", - отметила Лагард.

Ранее, 20 июля, Трамп заявил о готовности в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

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Издание CNBC сообщило, что США уже обложили импорт из Китая пошлиной на $34 млрд долларов, после чего Китай ответил зеркальными мерами.