Глава МВФ заявила, что из-за действий Трампа мировой ВВП может сократиться на 0,5%
21 июля, 2018, 23:09
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что пошлины и тарифы, введенные США по инициативе президента Дональда Трампа, угрожают мировой экономике
Об этом Лагард сказала во время встречи с министрами финансов и руководителями национальных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, передает "РБК-Украина".
"По худшему сценарию пошлины могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%", - отметила Лагард.
Ранее, 20 июля, Трамп заявил о готовности в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.
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Издание CNBC сообщило, что США уже обложили импорт из Китая пошлиной на $34 млрд долларов, после чего Китай ответил зеркальными мерами.
- Напомним, по инициативе Трампа США ввели пошлины на импорт стали и алюминия. ЕС потребовал отменить объявленные США пошлины, однако Трамп в ответ пригрозил новыми пошлинами на европейские товары.
- Страны ЕС согласовали новые пошлины на товары из США на сумму 2,8 млрд евро. ЕС утвердил меры в ответ на пошлины США.
- Трамп пригрозил ввести пошлину на европейские автомобили. ЕС предупредил США, что новые пошлины на авто будут стоить американцам $300 млрд.
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