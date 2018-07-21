Экс-советник 6 президентов США стал марихуановым плантатором

21 июля, 2018, 22:46

Бывший главный советник 6 президентов США и в прошлом республиканец Эдвард Вайденфельд начал выращивать плантации марихуаны

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Когда у Вайденфельда диагностировали болезнь Паркинсона, он неожиданно узнал, что марихуана облегчает жизнь пациентам с такой болезнью.

"Я выращиваю марихуану, которая помогает, когда другие препараты бессильны. Я говорю о различных симптомах. Меня может понять любой человек, который страдает от такого заболевания. Марихуана не только снимает невроз, но и помогает мне сосредоточиться. Она помогает мне жить полной жизнью", - рассказывает успешный юрист Вайденфельд.

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Вайденфельд вместе с партнером по бизнесу создал компанию Fitomanagement и зарегистрировал ее в Вашингтоне, поскольку в федеральном округе Колумбия легализовали выращивание и использование марихуаны в медицинских целях. В месяц Вайденфельд выращивает до 45 кг конопли и продает в специализированные аптеки. При этом в прошлом, в 1980-х годах, Вайденфельд боролся с марихуаной.

"Я уважал миссис Рейган и ее кампанию "Просто скажи "Нет", но чем больше узнавал о войне с марихуаной, тем больше понимал, что это просто борьба большинства с определенным меньшинством. Я больше не считаю себя республиканцем. Нет ни одной разумной причины, чтобы ограничивать доступ к марихуане", - уверяет экс-советник 6 президентов США.

В 25 штатах США использование марихуаны разрешено в медицинских целях, при этом в 9 из них - еще и в рекреационных целях. Объем легального рынка марихуаны оценивается в $11 млрд.