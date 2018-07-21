Дизентерию подтвердили в 60 пострадавших лагеря "Орленок", подавляющее большинство - дети

21 июля, 2018, 13:58

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтверждает дизентерию у 56 детей и 4 взрослых, которые отравились в лагере "Орленок"

Об этом она сообщила в Facebook.

Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Это последняя информация на этот момент относительно массового отравления в лагере "Орленок", - отметила Денисова.

По ее словам, состояние больных "ближе к удовлетворительному" и они завершают курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке.

Накануне, 20 июля, омбудсмен сообщала о подтверждении этого диагноза у 15 пострадавших.

В Лиманском районе Донецкой области в детском центре оздоровления и отдыха "Орленок" 16 июля 60 детей почувствовали ухудшение самочувствия, тошноту, у них повысилась температура. Было принято решение о их госпитализации. Сейчас госпитализированы уже 94 человека.

Лагерь "Орленок" был закрыт.

Как сообщалось, в Минздраве установили причину отравления детей в лагере "Орленок"