Дизентерию подтвердили в 60 пострадавших лагеря "Орленок", подавляющее большинство - дети
Об этом она сообщила в Facebook.
Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Это последняя информация на этот момент относительно массового отравления в лагере "Орленок", - отметила Денисова.
По ее словам, состояние больных "ближе к удовлетворительному" и они завершают курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке.
Накануне, 20 июля, омбудсмен сообщала о подтверждении этого диагноза у 15 пострадавших.
В Лиманском районе Донецкой области в детском центре оздоровления и отдыха "Орленок" 16 июля 60 детей почувствовали ухудшение самочувствия, тошноту, у них повысилась температура. Было принято решение о их госпитализации. Сейчас госпитализированы уже 94 человека.
Лагерь "Орленок" был закрыт.
Как сообщалось, в Минздраве установили причину отравления детей в лагере "Орленок"
- 17 июля в Донецкой области в детском заведении оздоровления "Орленок" отравились 60 детей, было госпитализировано 33 ребенка.
- По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, причиной массового отравления детей в оздоровительном лагере "Орленок" на Донбассе мог быть сальмонеллез.
- 18 июля детский лагерь "Орленок" закрыли из-за массового отравления.
- По состоянию на 19 июля количество пострадавших возросло до 94 человек.
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