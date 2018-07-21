 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дизентерию подтвердили в 60 пострадавших лагеря "Орленок", подавляющее большинство - дети

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтверждает дизентерию у 56 детей и 4 взрослых, которые отравились в лагере "Орленок"

Об этом она сообщила в Facebook.

Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Это последняя информация на этот момент относительно массового отравления в лагере "Орленок", - отметила Денисова.

По ее словам, состояние больных "ближе к удовлетворительному" и они завершают курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке.

Накануне, 20 июля, омбудсмен сообщала о подтверждении этого диагноза у 15 пострадавших.

В Лиманском районе Донецкой области в детском центре оздоровления и отдыха "Орленок" 16 июля 60 детей почувствовали ухудшение самочувствия, тошноту, у них повысилась температура. Было принято решение о их госпитализации. Сейчас госпитализированы уже 94 человека.

Лагерь "Орленок" был закрыт.

Как сообщалось, в Минздраве установили причину отравления детей в лагере "Орленок"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать