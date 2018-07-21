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Аргентина сегодня принимает "финансовую двадцатку"

Ключевая сессия встречи финансовой G20 в субботу будет посвящена обсуждению рисков и возможностей в мировой экономике

Об этом сообщает charter97.org.

Двухдневная встреча "финансовой двадцатки" начинается в субботу в Буэнос-Айресе. Как ожидается, 23 министра финансов или их заместители, 14 представителей центробанков стран - участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсудят вопросы развития глобальной экономики.

Среди участников встречи - руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард, руководитель Всемирного банка Джим Ким, президент Европейского центрального банка Марио Драги, генеральный секретарь Организации економичногои сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа Тревино, министры финансов США и КНР Стивен Мнучин и Ли Кун.

Ключевая сессия встречи финансовой G20 состоится в субботу и будет посвящена обсуждению рисков и возможностей в мировой экономике. Вторая сессия затронет вопрос о развитии рынков труда и финансовой инфраструктуры. Это два приоритетных вопроса аргентинского председательства G20 в этом году.

Встреча министров и руководителей ЦБ продолжится в воскресенье несколькими рабочими сессиями, которые коснутся вопросов технологии в финансовом секторе и международной налоговой системы.

  • Как сообщалось, Германия посчитала убытки от массовых беспорядков на саммите G20.
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