Злоумышленник-актер: в Николаеве мужчина имитировал судороги после угроз прохожим ножом
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
По информации ведомства, сообщение о злоумышленнике, который угрожает ножом прохожим возле городского рынка, поступило в четверг, 18 июля, около 15:30.
"Оперативно прибыв на место, инспекторы увидели мужчину, который держал в руке предмет, похожий на нож, вел себя агрессивно и имел явные признаки сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
На голосовые приказы мужчина не реагировал, поэтому полицейским пришлось применить физическую силу и надеть на нарушителя наручники.
После этого мужчина начал громко кричать, что ему плохо и начал биться в судорогах. Стражами порядка была немедленно вызвана бригада СМП. После осмотра врачами было установлено, что гражданин в госпитализации не нуждается, а припадок он сымитировал.
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