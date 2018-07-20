Житель Запорожья вернулся с Бали с редкой болезнью

20 июля, 2018, 16:48

Житель Запорожья привез с отдыха на острове Бали (Индонезия) экзотическую паразитарную болезнь – шистосомоз

Об этом со ссылкой на областной лабораторный центр сообщает 061.ua.

В Украине за последние 10 лет таких случаев было всего два. Запорожский больной в течение почти года, находясь в Индонезии, купался в пресных водоемах. Это основной путь заражения шистосомозом наряду со стиркой белья в них, рыбалкой; несоблюдением правил личной гигиены.

В ноябре прошлого года у запорожца появился зуд кожных покровов, сухой кашель, периодически повышалась температура. Со временем увеличились лимфатические узлы, появились геморрагические проявления, усилился зуд. Накануне обращения за медицинской помощью больной за 2 недели потерял 3 кг веса, усилился кашель. Кроме того, в легких было обнаружено патологическое образование.

Специалисты лабораторного центра в биоматериале от больного обнаружили возбудитель шистосомоза. В условиях инфекционного стационара больной прошел курс лечения протипаразитарным препаратом. Состояние больного несколько улучшилось, но впереди еще ряд исследований.

В мире шистосомоз относится к одной из распространенных паразитозов человека – второе место в мире после малярии. ВОЗ отмечает, что ежегодно от него умирают до 200 тысяч человек.