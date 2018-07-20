Вторая годовщина с дня смерти Шеремета. В центре Киева акция, память журналиста почтила посол США

20 июля, 2018, 09:33

В центре Киева проходит акция на месте гибели журналиста Павла Шеремета, чей автомобиль взорвался посреди улицы 20 июля 2016 года

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

В акции принимают участие друзья и коллеги Павла, депутаты Верховной Рады. К акции присоединилась и Мари Йованович - чрезвычайный и полномочный посол США в Украине. Она почтила память журналиста.

К месту происшествия жители и гости столицы приносят цветы, а общественные активисты держат плакаты, на которых написано: "20.07.2016. Киев. Павел Шеремет, два года, убийцы до сих пор не найдены".

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 УКУ (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Президент Петр Порошенко заявлял, что правоохранители должны предоставить публичный отчет по делу убийства Шеремета.

20 июля 2017 года, в день годовщины убийства Шеремета, ЕС призвал как можно скорее найти виновников его гибели, а в ООН обеспокоены тем, что следствие до сих пор не завершено.

По требованию следствия, все судебные решения, которые принимаются во время проведения расследования, засекречены.

1 июня 2018 года генпрокурор Юрий Луценко признал, что у следствия по убийству Шеремета пока нет результатов.