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Возле Киева "Мерседес" врезался в маршрутку, в которой было 12 пассажиров

В Боярке, что в 10 километрах от Киева, произошло ДТП, в результате которого водитель "Мерседеса" не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находилось 12 пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Люди, которые находились в микроавтобусе, не получили серьезных травм. Водител Мерседеса был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи мужчина покинул больницу.

В машине он находился один. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения водитель отказался.

За данным событием правоохранителями составлено два административных протокола. Один по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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