Возле Киева "Мерседес" врезался в маршрутку, в которой было 12 пассажиров
20 июля, 2018, 17:55
В Боярке, что в 10 километрах от Киева, произошло ДТП, в результате которого водитель "Мерседеса" не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным такси, в котором находилось 12 пассажиров
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
Люди, которые находились в микроавтобусе, не получили серьезных травм. Водител Мерседеса был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи мужчина покинул больницу.
В машине он находился один. От освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения водитель отказался.
За данным событием правоохранителями составлено два административных протокола. Один по факту дорожно-транспортного происшествия, а второй - за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
- Напомним, 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибло 10 человек.
- Утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшегося по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
- Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
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