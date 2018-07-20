Vodafone возобновил мобильную связь на оккупированном Донбассе

20 июля, 2018, 20:09

Украинский оператор мобильной связи Vodafone возобновил работу на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

"Vodafone снова работает в подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" районах Донбасса", - говорится в сообщении.

Информацию о восстановлении мобильной связи сообщили местные жители. Официальной информации от компании Vodafone пока не поступало.