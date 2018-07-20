Во Львов на фестиваль впервые привезли скрипку Моцарта

20 июля, 2018, 20:27

Оригинальная скрипка австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта Costa Violine зазвучит на заключительном концерте фестиваля LvivMozArt, который состоится 22 июля во Львове

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля в Facebook.

"Впервые в истории Украины нам оказали честь принимать такую дорогую гостью, и это событие является особым проявлением внимания главной институции по делам Моцарта в мире - фонда Моцартеум в Зальцбурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инструмент в 1764 году изготовил мастер Пьетро Антонио Далла Коста в Тревизо, Италия. Скрипка принадлежала Вольфгангу Амадею Моцарту, композитор использовал ее в течение последних лет жизни в Вене.