Вместо Android: Google хочет заменить свою ОС на новую

20 июля, 2018, 15:55

Журналисты издания Bloomberg узнали некоторые детали разработки новой операционной системы от компании Google, которая существенно отличается от Android

Об этом сообщает Bloomberg.

Новая операционная система Fuchsia создается для управления "умным домом", колонками с голосовым управлением, ноутбуками и другими сложными устройствами. Если Android создавалась для управления тачскрином, то Fuchsia делает ставку на голосовое управление.

Еще одна цель создания новой операционной системы Fuchsia - конкуренция с iOS. Несмотря на то, что устройства с Android занимают до 85% мирового рынка мобильных устройств, iOS быстрее работает и обновляется.

Источники Bloomberg утверждают, что Fuchsia в конечном счете должен заменить существующие платформы компании, в частности Android и Chrome OS.

ОС для Google является возможностью начать работу с нуля, без багажа недостатков существующих программ. В Fuchsia будут жесткие правила безопасности данных. Например, операционная система будет зашифровывать пользовательские ключи, несмотря на то, что такая политика может повредить бизнесу Google.

Здесь стоит также отметить, что на днях Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4, 2 млрд евро, и все из-за Android. Компании вменяют злоупотребление данной ОС, которая автоматически перенаправляет большинство поисковых операций на Google и навязывает стандартные приложения от компании.

Bloomberg отмечает, что Android работала на ядре Linux, тогда как Fuchsia будет работать на новом ядре Zircon. Это приведет к тому, что много программ на Android просто не смогут работать на новой ОС. Сроки выхода новой операционной системы пока не раскрываются.

Правда, производители смартфонов не испытывают энтузиазма по поводу оперативного выхода новой ОС. И, как пишет профильное издание Engadget, было бы удивительным подвигом попросить Samsung и прочие бренды отказаться от устаревшей совместимости приложений, переписать специальное программное обеспечение и потратить огромное количество времени и денег на поддержку непроверенной платформы.

Google нужно обеспечить богатый каталог приложений для новой ОС и убедить производителей, что ее стоит использовать на основных устройствах, которые привлекут широкую аудиторию.

Скорее всего, новая ОС войдет в широкий обиход куда позже 5 лет, чтобы полностью вытеснить Android, хотя бы потому, что существующая платформа очень глубоко укоренилась.