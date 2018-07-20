В янтаре нашли древнейшего детеныша змеи

20 июля, 2018, 12:05

В Мьянме нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет

Исследование было опубликовано в Science Advances .

Застывший в янтаре скелет вместе с фрагментами растений относится к началу позднего мелового периода (примерно 98,8 млн лет назад).

К этому времени змеи уже расселились по всем континентам: их скелеты были найдены в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем востоке и в южной части Европы - но ни один из образцов не сохранился в янтаре, и все они были змеями, умершими во взрослом возрасте. Эта находка - первая, которая позволяет изучить строение древнего змеиного детеныша.

Животное получило видовое название Xiaophis myanmarensis. С помощью рентгена и компьютерной томографии специалисты рассмотрели 97 сочлененных позвонков общей длиной 47,5 мм. Также сохранились 10 позвонков из хвостового отдела, ребра и небольшие участки чешуи.

Некоторые позвонки составляли до 0,5 мм в длину. Еще около 70 позвонков, а также череп, отсутствовали. "Я бы умер ради находки полного скелета", - сказал алеонтолог и специалист по ископаемым рептилиям Майкл Колдуэлл из Альбертского университета в Канаде.

Возраст змеи пока не установлено, но в любом случае она умерла очень рано: ее скелет еще не до конца сформировался.

По морфологическим признакам организм напоминает строение детенышей современных змей, например, обыкновенного ужа (лат. Natrix natrix). Есть небольшая схожесть с питонами (лат. Antaresia stimsoni) и другими змеями.

В куске янтаря, в котором сохранилась змея, также есть кусок кожи, который, как считают исследователи, некогда принадлежал взрослой особи. Однако они не могут сказать, принадлежат ли оба образца к одному виду.

Недавно ученые нашли древнейшие следы, оставленные билатеральными (двусторонне-симметричными) животными около 550 миллионов лет назад - и это древнейшие следы первых животных на Земле.