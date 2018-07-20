В военной части в Киеве выявили 176 тонн испорченной тушенки

20 июля, 2018, 19:01

В одной из воинских частей Киева обнаружили свыше 176 тонн непригодной для употребления тушенки, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Приказом Министерства виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заявил на брифинге заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения Вооруженных сил Вадим Старощук.

Во время проверки выявлен ряд нарушений, в частности продовольствие без документов, удостоверяющих безопасность и качество. А именно – мясные консервы "Мясо тушеное из говядины" – свыше 176 тонн, произведенные ООО "Визит" в городе Узин (Киевская область), – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил Старощук, образцы консервов направили на лабораторные исследования.

Министр обороны поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование. По результатам двух лабораторных исследований установлено несоответствие вышеупомянутых образцов требованиям.

Материалы расследования направили в главное управление военной прокуратуры для привлечения к ответственности фирм-поставщиков и чиновников, которые следили за питанием военных.