В СИЗО игнорируют тяжелое состояние Балуха и держат в общей камере, - Чийгоз

20 июля, 2018, 08:35

Администрация симферопольского СИЗО продолжает держать украинского активиста Владимира Балуха, который голодает с 19 марта, в общей камере и не учитывает его тяжелое состояние

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают Крым.Реалии.

"Владимир Балух продолжает находиться в общей камере. Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия», – сказал Чийгоз.

По его словам, Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере.

Публичных комментариев сотрудников СИЗО по этому поводу нет.

Украинец Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными. Адвокат Ольга Динзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.