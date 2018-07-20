В СИЗО игнорируют тяжелое состояние Балуха и держат в общей камере, - Чийгоз
20 июля, 2018, 08:35
Администрация симферопольского СИЗО продолжает держать украинского активиста Владимира Балуха, который голодает с 19 марта, в общей камере и не учитывает его тяжелое состояние
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передают Крым.Реалии.
"Владимир Балух продолжает находиться в общей камере. Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия», – сказал Чийгоз.
По его словам, Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако его продолжают держать в общей камере.
Публичных комментариев сотрудников СИЗО по этому поводу нет.
Украинец Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными. Адвокат Ольга Динзе заявила, что украинский активист Владимир Балух за время голодовки потерял 30 кг веса.
- Утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- 5 июля так называемый суд оккупационной власти в Крыму огласил новый приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф в 10 тысяч рублей.
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