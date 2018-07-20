В Сингапуре хакеры похитили личные данные 1,5 млн человек
20 июля, 2018, 23:08
В Сингапуре в результате кибератаки украдены личные данные полутора миллиона человек, в том числе и премьер-министра
Об этом сообщает Reuters.
Власти назвали инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных. Сингапур – страна с населением около 6 миллионов, известная высоким уровнем развития компьютерных технологий.
Следователи национального агентства по кибербезопасности и система здравоохранения подтвердили, что нападение было хорошо спланированным.
Около полутора миллиона пациентов, которые посещали медицинские клиники с мая 2015 года по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-