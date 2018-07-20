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В Сингапуре хакеры похитили личные данные 1,5 млн человек

В Сингапуре в результате кибератаки украдены личные данные полутора миллиона человек, в том числе и премьер-министра

Об этом сообщает Reuters.

Власти назвали инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных. Сингапур – страна с населением около 6 миллионов, известная высоким уровнем развития компьютерных технологий.

Следователи национального агентства по кибербезопасности и система здравоохранения подтвердили, что нападение было хорошо спланированным.

Около полутора миллиона пациентов, которые посещали медицинские клиники с мая 2015 года по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.

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