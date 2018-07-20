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В Минобороны сократят количество военных должностей

Министр обороны Степан Полторак распорядился сократить количество военных должностей в ведомстве до 18%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Я подписал директиву, согласно которой все должностные лица (Минобороны), за исключением 18%, становятся гражданскими и выполняют задачи, которые определены законом "О национальной безопасности Украины" и Положением о министерстве обороны Украины", - написал Полторак.

Со слов министра, закон о национальной безопасности предусматривает, что Министерство обороны должно быть гражданским ведомством.

8 июля вступил в силу новый закон "О национальной безопасности". В частности, в нем уточнены полномочия Президента относительно стратегического руководства Нацгвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения.

Также законом устанавливается, что министр обороны и его заместители будут назначаться из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Закон вводит демократический гражданский контроль над сектором безопасности и обороны, в частности со стороны парламента и гражданского общества.

В документе также отмечается, что его отдельные положения вступают в силу с 1 января 2019 года (относительно назначения министра обороны и его заместителей из числа гражданских лиц).

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