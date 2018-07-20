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В МВД рассказали, что существенно затрудняет расследование убийства Шеремета

У правоохранителей до сих пор нет значительных подвижек в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что единственным существенным сдвигом в этом деле должен быть отчет о раскрытии убийства, но этим пока полиция похвастаться не сможет. Преступление было очень тщательно подготовлено и спланировано.

По его словам, Шеремет был гражданином России, что значительно усложняет дело. Речь идет о его активных контактах на территории РФ непосредственно перед убийством, в частности с бывшими представителями власти, которые сбежали и прячутся в России.

"Невозможность исследовать эти контакты расследовательным путем для украинского следствия существенно затрудняет расследование", - подчеркнул Шевченко.

  • Напомним, сегодня в центре Киева проходит акция на месте гибели журналиста Павла Шеремета. В ней принимают участие друзья и коллеги Павла, депутаты Верховной Рады. К акции присоединилась и Мари Йованович - чрезвычайный и полномочный посол США в Украине. Она почтила память журналиста.
  • Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 УКУ (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
  • Президент Петр Порошенко заявлял, что правоохранители должны представить публичный отчет по делу убийства Шеремета.
  • 20 июля 2017 года, в день годовщины убийства Шеремета, ЕС призвал как можно скорее найти виновников его гибели, а в ООН обеспокоены тем, что следствие до сих пор не завершено.
  • По требованию следствия, все судебные решения, которые принимаются во время проведения расследования, засекречены.
  • 1 июня 2018 года генпрокурор Юрий Луценко признал, что у следствия по убийству Шеремета пока нет результатов.
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