В МВД рассказали, что существенно затрудняет расследование убийства Шеремета

20 июля, 2018, 10:09

У правоохранителей до сих пор нет значительных подвижек в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что единственным существенным сдвигом в этом деле должен быть отчет о раскрытии убийства, но этим пока полиция похвастаться не сможет. Преступление было очень тщательно подготовлено и спланировано.

По его словам, Шеремет был гражданином России, что значительно усложняет дело. Речь идет о его активных контактах на территории РФ непосредственно перед убийством, в частности с бывшими представителями власти, которые сбежали и прячутся в России.

"Невозможность исследовать эти контакты расследовательным путем для украинского следствия существенно затрудняет расследование", - подчеркнул Шевченко.