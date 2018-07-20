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В Молдове обнаружили 56 граждан, которые воевали на Донбассе на стороне российских боевиков

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) выявила 56 молдавских граждан, которые воевали на Донбассе в рядах боевиков ОРДЛО

Об этом сообщает Ziarul de garda.

По информации пресс-секретаря СИБ Даниэллы Минзат, на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

"По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине", - отметила Минзату.

Она добавила, что в Молдове граждан, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.

Сообщается, что около 70% молдавских наемников, воевавших на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработными.

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