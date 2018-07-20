В Молдове обнаружили 56 граждан, которые воевали на Донбассе на стороне российских боевиков
20 июля, 2018, 19:31
Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) выявила 56 молдавских граждан, которые воевали на Донбассе в рядах боевиков ОРДЛО
Об этом сообщает Ziarul de garda.
По информации пресс-секретаря СИБ Даниэллы Минзат, на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.
"По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине", - отметила Минзату.
Она добавила, что в Молдове граждан, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.
Сообщается, что около 70% молдавских наемников, воевавших на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработными.
- Напомним, Служба безопасности Украины 11 октября прошлого года заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.
- Прокуратура Сербии заявила, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.
- Посол Украины в Сербии ранее заявлял, что Сербия не реагирует на данные по участию ее граждан в войне на Донбассе.
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