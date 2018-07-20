В Киеве разоблачили вымогателей, которые завладели 50% "Держзакупивли.ОНЛАЙН". Один из них сбежал в Россию

20 июля, 2018, 11:45

Прокуратура Киева разоблачила злоумышленников, которые незаконно завладели 50% ООО "Держзакупивли.ОНЛАЙН", более известного как интернет-ресурс системы публичных закупок ProZorro и открытой системы коммерческих закупок RIALTO

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

"Держзакупивли.ОНЛАЙН" это одна из 24-х площадок, подключеных к системе Prozorro, и она предоставляет услуги пользователям системы на участие в тендере, объявлении закупок, поиска и подписки на объявления заказчиков и другие сопутствующие сервисы.

Участники преступной группы, возглавляемой бывшим правоохранителем, угрозами насилия, опасного для жизни и здоровья, заставили одного из совладельцев компании заключить мнимую сделку на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав. В дальнейшем вымогатели создали цепь гражданско-правовых отношений с переоформлением прав на подставных лиц.

"Благодаря удачно спланированным гласным и негласным следственным действиям получено достаточно доказательств для сообщения организатору преступления подозрения по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах)", - указываются в прокуратуре.

Во время обыска в квартире организатора правоохранители изъяли большое количество боеприпасов к боевому нарезному оружию и переделанному самодельным способом карабину. Фигуранту дела дополнительно объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины (приобретение и хранение боевых припасов, переделка огнестрельного оружия). Сейчас подозреваемому объявлено о завершении следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного производства.

На имущество ООО "Держзакупівлі.Онлайн" судом наложен арест. Угрозы работе системы публичных закупок ProZorro пока нет.

Соучастника преступления, который непосредственно осуществлял физическое воздействие на потерпевшего и его запугивание, объявили в розыск. По оперативной информации злоумышленник сейчас находится на территории России.

Следствие в отношении остальных участников группы продолжается.