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В Киеве разоблачили бордель. Во время обысков изъяли оружие, наркотики и деньги


фото: Нацполіція
В Киеве правоохранители разоблачили организаторов бизнеса по оказанию секс-услуг

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали противоправную деятельность жителей Киевщины, которые организовали свой бизнес в столице.

В начале мая следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.303 (Принуждение или втягивание в занятие проституцией) УК.

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В рамках уголовного производства полицейские провели санкционированные обыски у фигурантов в доме в Киевской области, а также по месту оказания сексуальных услуг - в столице. Вещественные доказательства изъяты.

Правоохранители изъяли вещества, похожие на наркотические, различное оружие (пистолеты, ножи, патроны) и деньги.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения организатору преступной деятельности. Санкция статьи, которую инкриминируют правонарушителям, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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  • Напомним, в Киевской области в селе Каратыши Мироновского района задержали 76-летнего мужчину, который шантажом заставлял 14-летнюю девочку к половым отношениям.
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