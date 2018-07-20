В Киеве ночью сожгли две машины одного владельца

20 июля, 2018, 13:43

Ночью 20 июля в Киеве неизвестные сожгли две машины, принадлежавшие одному владельцу

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось на улице Борщаговской. На месте к полицейским обратился 47-летний потерпевший. Он рассказал, что ночью проснулся и увидел из окна, как горят две машины, припаркованные возле дома. Они были полностью уничтожены огнем.

Следователи, криминалисты и специалисты профильных служб провели тщательный осмотр места происшествия, чтобы установить причины возгорания автомобилей.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения и общаются с очевидцами, чтобы установить все обстоятельства этого происшествия. Досудебное расследование продолжается.