В Харькове установили памятник Гурченко и самым известным ее персонажам из фильмов

20 июля, 2018, 10:17

В Харькове установили семиметровый памятник актрисе Людмиле Гурченко, в котором также увековечены персонажи ее фильмов

Об этом сообщает пресс-служба горсовета города.

Памятник установили в сквере на улице Тринклера, недалеко от гостиницы "Харьков", где любила останавливаться Гурченко.

Высота композиции достигает 7,5 метра. В нижней части — фигуры 15 персонажей фильмов с участием Гурченко (включая "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Карнавальная ночь", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Рецепт ее молодости"), а над ними — скульптура самой актрисы.

Автор памятника — харьковский скульптор Катиб Мамедов, создатель бронзовых персонажей "12 стульев" Эллочки Людоедки и Кисы Воробьянинова. Проект монумента Гурченко Мамедов представил в декабре 2017 года.

На создание памятника, по словам скульптора, ушло около 2 лет. В настоящее время автор смотрел фильмы, изучал фотографии и встречался со знакомыми актрисы.