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В Харькове установили памятник Гурченко и самым известным ее персонажам из фильмов


фото: міськрада Харкова
В Харькове установили семиметровый памятник актрисе Людмиле Гурченко, в котором также увековечены персонажи ее фильмов

Об этом сообщает пресс-служба горсовета города.

Памятник установили в сквере на улице Тринклера, недалеко от гостиницы "Харьков", где любила останавливаться Гурченко.

Высота композиции достигает 7,5 метра. В нижней части — фигуры 15 персонажей фильмов с участием Гурченко (включая "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Карнавальная ночь", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Рецепт ее молодости"), а над ними — скульптура самой актрисы.

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Автор памятника — харьковский скульптор Катиб Мамедов, создатель бронзовых персонажей "12 стульев" Эллочки Людоедки и Кисы Воробьянинова. Проект монумента Гурченко Мамедов представил в декабре 2017 года.

На создание памятника, по словам скульптора, ушло около 2 лет. В настоящее время автор смотрел фильмы, изучал фотографии и встречался со знакомыми актрисы.

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