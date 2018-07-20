В Казахстане поймали убийцу олимпийского медалиста
20 июля, 2018, 09:01
В Казахстане задержали убийцу бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена
Об этом сообщает vesti.kz.
Прокуратура Алматы заявила о задержании 24-летнего мужчины, который признался в убийстве всемирно известного спортсмена.
В Алматы на Тэна напали автоворы, которые были застигнуты им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.
- Денис Тэн скончался 19 июля от полученных ножевых ранений.
- Тэну было 25 лет. На Олимпиаде-2014 он стал бронзовым призером - его медаль была единственной для Казахстана на тех Играх. Также Тэн принимал участие в Олимпиадах в 2010 и 2018 годах. В 2013 году он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира.
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