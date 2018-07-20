В Казахстане поймали убийцу олимпийского медалиста

20 июля, 2018, 09:01

В Казахстане задержали убийцу бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Дениса Тена

Об этом сообщает vesti.kz.

Прокуратура Алматы заявила о задержании 24-летнего мужчины, который признался в убийстве всемирно известного спортсмена.

В Алматы на Тэна напали автоворы, которые были застигнуты им на месте преступления. Денис Тен был доставлен бригадой скорой помощи в городскую клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.