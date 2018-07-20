В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса

20 июля, 2018, 17:00

В немецком Любеке в рейсовом автобусе один из пассажиров напал с ножом на других и ранил в целом 14 человек

Об этом сообщает немецкое издание LN Online.

Автобус следовал из Любека в направлении Травемюнде. По данным издания, двое людей получили тяжелые ранения, еще 12 - порезы, которые не составляют угрозы жизни.

Полицейские, которые находились неподалеку, задержали нападавшего. Во время допроса выяснилось, что он является уроженцем Ирана.