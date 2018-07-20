В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса
20 июля, 2018, 17:00
В немецком Любеке в рейсовом автобусе один из пассажиров напал с ножом на других и ранил в целом 14 человек
Об этом сообщает немецкое издание LN Online.
Автобус следовал из Любека в направлении Травемюнде. По данным издания, двое людей получили тяжелые ранения, еще 12 - порезы, которые не составляют угрозы жизни.
Полицейские, которые находились неподалеку, задержали нападавшего. Во время допроса выяснилось, что он является уроженцем Ирана.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-