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В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса


фото: LN Online
В немецком Любеке в рейсовом автобусе один из пассажиров напал с ножом на других и ранил в целом 14 человек

Об этом сообщает немецкое издание LN Online.

Автобус следовал из Любека в направлении Травемюнде. По данным издания, двое людей получили тяжелые ранения, еще 12 - порезы, которые не составляют угрозы жизни.

Полицейские, которые находились неподалеку, задержали нападавшего. Во время допроса выяснилось, что он является уроженцем Ирана.

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