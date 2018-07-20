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В Чернигове привязали к столбу мужчину с табличкой "я - ватник"


фото: Evgeniy Rudenok
В Чернигове возле Красного моста к столбу привязали мужчину с табличкой "я - ватник"

Видео с места происшествия опубликовал на своей страничке в Facebook активист Александр Тарнавский.

На видео видно, что мужчине никто не старается помочь. Позже на место происшествия прибыли полицейские, которые отвязали его и повели в неизвестном направлении.

Сообщалось, что несколькими днями ранее привязанный мужчина бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни. Также на месте событий он оставил записку пророссийского содержания. В ней он отметил, что ищет убежища в России и считает себя беженцем.

 

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