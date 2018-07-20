В Чернигове привязали к столбу мужчину с табличкой "я - ватник"
20 июля, 2018, 14:11
В Чернигове возле Красного моста к столбу привязали мужчину с табличкой "я - ватник"
Видео с места происшествия опубликовал на своей страничке в Facebook активист Александр Тарнавский.
На видео видно, что мужчине никто не старается помочь. Позже на место происшествия прибыли полицейские, которые отвязали его и повели в неизвестном направлении.
Сообщалось, что несколькими днями ранее привязанный мужчина бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни. Также на месте событий он оставил записку пророссийского содержания. В ней он отметил, что ищет убежища в России и считает себя беженцем.
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