В Чернигове привязали к столбу мужчину с табличкой "я - ватник"

20 июля, 2018, 14:11

В Чернигове возле Красного моста к столбу привязали мужчину с табличкой "я - ватник"

Видео с места происшествия опубликовал на своей страничке в Facebook активист Александр Тарнавский.

На видео видно, что мужчине никто не старается помочь. Позже на место происшествия прибыли полицейские, которые отвязали его и повели в неизвестном направлении.

Сообщалось, что несколькими днями ранее привязанный мужчина бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни. Также на месте событий он оставил записку пророссийского содержания. В ней он отметил, что ищет убежища в России и считает себя беженцем.