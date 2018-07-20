Украинский самолет экстренно приземлился в Египте

20 июля, 2018, 11:20

Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от Эль-Аламейна

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на египетское издание Almasdar.

Информацию об экстренной посадке украинского самолета подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри.

Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность. Никто из 6 членов экипажа самолета не пострадал. Украинцев направили в госпиталь на обследование.