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Украина в прошлом году поставляла оружие в 6 стран. Кто оказался крупнейшим импортером

В 2017 году Украина осуществила поставки оружия по экспортным контрактам в шесть стран

Об этом сообщает Госслужба экспортного контроля (ГСЭКУ).

По данным отчета, в 2017 году Украина поставила на экспорт 16 единиц бронетехники, в частности, 16 танков БМ "Оплот" в Таиланд; свыше 17 тысяч единиц стрелкового вооружения, а также более 800 единиц легкого вооружения в США, Узбекистан, Иорданию, Монголию и Турцию.

Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году были США, которые закупили 15 тысяч единиц автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 единиц переносных противотанковых ружей и гранатометов. Еще 2 тысячи единиц автоматов и пистолетов-пулеметов закупил Узбекистан.

Иордании было поставлено 22 единицы переносных противотанковых ружей и гранатометов, 2 единицы ручных подствольных и станковых гранатометов и 1 револьвер (пистолет); Монголии - 10 единиц ружей (карабинов); Турции - 3 единицы пусковых механизмов ПЗРК.

По данным "Укроборонпром", по итогам первого полугодия 2017 года объем оружейного экспорта составил $345 млн. Согласно прогнозным оценкам, по итогам 2017 года в "Укроборонпроме" ожидали 15%-го роста объема экспорта вооружений и услуг по сравнению с 2016 годом.

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