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Ученые открыли таинственный 30-тонный саркофаг из Александрии. Что там нашли

Египетские археологи открыли таинственный 30-тонный черный саркофаг и обнаружили там три скелета

Об этом сообщает Science Alert.

Саркофаг был окутан легендами с тех пор, как строители обнаружили его в начале этого месяца на глубине 16 футов (5 метров) под землей в жилом районе Александрии.

Кто-то думал, что находкой могут быть останки Александра Македонского, поскольку саркофаг датируется ранним периодом Птолемея (около 323 г. до н.э.), который начался после его смерти.

Тем, кто откроет 2000-летний саркофаг, было обещано древнее проклятие. Археологи открыли его в четверг с помощью египетских военных инженеров.

"Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - сказал сегодня в Египте генеральный секретарь египетского министерства древностей Мостафа Вазири.

То, что археологи обнаружили внутри саркофага, было ужасным, однако это не было тем потрясающим открытием, на которое некоторые надеялись.

Три скелета, найденные в саркофаге, были, скорее всего, солдатами, а на одном из черепов нашли признаки переломов, вызванных острым инструментом.

За скелетами саркофаг был затоплен сточными водами, что ускорило их разложение. В дальнейшем кости будут дополнительно анализировать, чтобы понять их возраст, причину смерти и откуда они пришли.

Ранее во время раскопок фундамента старого дома были найдены два загадочных артефакта: не только 30-тонный саркофаг из черного гранита, но и гигантскую голову статуи из белого алебастра, которая, возможно, изображала кого-то из похороненных.

Справка:

Александрия была столицей Птолемеевского Египта после того, как армия Александра завоевала регион и свергла старых фараонов. Династия Птолемеев закончилась самоубийством Клеопатры во время римского завоевания Греции и Египта около 30 лет до нашей эры.

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