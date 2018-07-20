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Убил жену и хотел покончить с собой: киевлянина осудили на 12 лет


фото: поліція
В Киеве до 12 лет заключения осудили киевлянина, который убил свою жену

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Происшествие случилось год назад в Святошинском районе Киева, на проспекте Победы.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в квартире она нашла мертвой коллегу, которая утром не вышла на работу. Там же находился ее муж, который признался в убийстве и попытках покончить с жизнью.

По информации, семейный конфликт произошел из-за ревности. За несколько дней до этого пара также выясняла отношения и решила жить отдельно: женщина даже собрала вещи мужа. А во время конфликта злоумышленник нанес жене больше сорока ударов, а себе канцелярским ножом перерезал вены и сухожилия, открыл на кухне газ и лег на диван.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что у супругов часто происходили конфликты. На допросе преступник рассказал, что жена собиралась на работу, когда между ними возникла очередная ссора. Не сдержавшись, он схватил нож и стал им бить женщину. Когда понял, что натворил, решил покончить с собой. Однако его повреждения оказались незначительными, а вскоре в квартиру пришла знакомая его жены. Женщина сразу вызвала на место преступления полицию и врачей "скорой".

Приговором Святошинского районного суда за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник приговорили к 12 годам лишения свободы.

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