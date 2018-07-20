У премьера Польши вспомнили преступления “украинских националистов” и добавили фото села на Волыни, уничтоженного поляками
Об этом сообщает глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.
"Канцелярия премьер-министра Польши Моравецкого иллюстрирует “преступления украинских националистов на Волыни” фотографией уничтоженного воинами АК украинского села Сагрынь. Это та историческая правда, о которой так часто говорят польские политики?" - отметил Вятрович.
Канцелярия Моравецкого отметила как источник фото, где его подписали "Месть Томашувского отдела Армии Крайова в отношении украинских жителей села". Этой фотографией канцелярия поделилась 11 июля в “национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Польской Республики”.
По состоянию на 14:00 20 июля сообщение удалили со страницы в Facebook, хотя "Новинарня" отмечает, что она еще была доступна в 12:00.
Армия Крайова - вооруженные силы польского подполья во время Второй мировой войны, которые осуществляли этнические чистки украинского и литовского населения.
- Напомним, что 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям. При этом в законе оставили положение о "преступлениях украинских националистов" и ответственность за их отрицание.
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