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Twenty One Pilots в Киеве: открыта продажа билетов на концерт

В Украине стартовала продажа билетов на киевский концерт группы Twenty One Pilots, который состоится в киевском "Дворце спорта" 30 января

Группа Twenty One Pilots выступит в рамках The Bandito Tour. Концертом в столице Украины они откроют европейскую часть тура. В этом году они представят новый альбом Trench: он выйдет 5 октября. Дуэт уже презентовал два сингла пластинки.

Twenty One Pilots - это американский дуэт в составе Тайлера Джозефа и Джоша Дуна. Одной из самых известных песен группы стал трек Stressed Out. Он стал семикратным платиновым обладателем Grammy, а также стал мировым прорывом группы.

Песня получила золотые, платиновые и мультиплатиновые награды в Австралии, Канаде и нескольких странах Европы. А видеоклип к Stressed Out собрал на YouTube около 1,4 млрд просмотров.

Купить билеты можно на сайте concert.ua.

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