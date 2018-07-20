Трамп обещает стать самым худшим врагом Путина, если они не поладят

20 июля, 2018, 07:56

Президент США Дональд Трамп пообещал, что если его отношения с российским президентом Владимиром Путиным не сработают, то он станет самым худшим врагом последнего

Об этом американский президент заявил в интервью изданию CNBC.

Говоря о своем предшественнике Бараке Обаме, он заметил, что тот был "полным посмешищем" для России.

Трамп отметил, что его действия в отношении России намного жестче, чем у других американских президентов за много лет. Он напомнил, что его администрация ввела множество санкций против кремлевского правительства и что из США недавно выдворили 60 российских дипломатов.

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При этом президент добавил, что он ценит возможность улучшить отношения между двумя странами, даже после того, как американские спецслужбы заявили, что Россия неоднократно пыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

"Взаимопонимание с президентом Путиным, взаимопонимание с Россией было бы положительной вещью, а не отрицательной. Впрочем, если это не сработает, я стану самым худшим врагом, которого он когда-либо имел", - подчеркнул Трамп.