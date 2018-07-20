Трамп обещает стать самым худшим врагом Путина, если они не поладят
Об этом американский президент заявил в интервью изданию CNBC.
Говоря о своем предшественнике Бараке Обаме, он заметил, что тот был "полным посмешищем" для России.
Трамп отметил, что его действия в отношении России намного жестче, чем у других американских президентов за много лет. Он напомнил, что его администрация ввела множество санкций против кремлевского правительства и что из США недавно выдворили 60 российских дипломатов.
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При этом президент добавил, что он ценит возможность улучшить отношения между двумя странами, даже после того, как американские спецслужбы заявили, что Россия неоднократно пыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.
"Взаимопонимание с президентом Путиным, взаимопонимание с Россией было бы положительной вещью, а не отрицательной. Впрочем, если это не сработает, я стану самым худшим врагом, которого он когда-либо имел", - подчеркнул Трамп.
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов..
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции по Украине".
- После встречи Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Трамп поддержал заявление Путина.
- На следующий день Трамп заявил, что соглашается с выводами разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, а на брифинге с Путиным была "оговорка".
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