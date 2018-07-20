Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Циклон стационирует над Украиной уже довольно длительное время, остается высокая вероятность кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха также достаточно высокая, но жара ожидается лишь в южных областях, в Крыму и на востоке - местами до +30°C. В большинстве областей, на западе, севере, в центральной части Украины - от +24 до +29°C. При грозах возможно шквалистое усиление ветра", - сказала госпожа Диденко.
В Киеве 20 июля пройдет кратковременный дождь, гроза, температура будет колебаться в пределах +24...+26°C.
На выходных вероятность дождей на западе и севере Украины уменьшится.
"Влажная воздушная масса будет доминировать и в выходные, правда, на западе, а в воскресенье и в северных областях вероятность осадков уменьшится. Но температура воздуха существенно не изменится", - отметила метеоролог.
- Напомним, по прогнозу госпожи Диденко, примерно с 26 июля в Киеве начнется жара.
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