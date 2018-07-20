Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев

20 июля, 2018, 10:30

В пятницу, 20 июля, в Украине вероятны кратковременные дожди с грозами, однако на юге и на востоке будет жарко

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Циклон стационирует над Украиной уже довольно длительное время, остается высокая вероятность кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха также достаточно высокая, но жара ожидается лишь в южных областях, в Крыму и на востоке - местами до +30°C. В большинстве областей, на западе, севере, в центральной части Украины - от +24 до +29°C. При грозах возможно шквалистое усиление ветра", - сказала госпожа Диденко.

В Киеве 20 июля пройдет кратковременный дождь, гроза, температура будет колебаться в пределах +24...+26°C.

На выходных вероятность дождей на западе и севере Украины уменьшится.

"Влажная воздушная масса будет доминировать и в выходные, правда, на западе, а в воскресенье и в северных областях вероятность осадков уменьшится. Но температура воздуха существенно не изменится", - отметила метеоролог.