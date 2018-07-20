США выделяют $200 млн на поддержку ВСУ

20 июля, 2018, 22:30

Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Указанные средства будут направлены на предоставление Украине военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечение и подготовку Вооруженных Сил Украины.

"Решение Вашингтона о предоставлении Украине 200 млн долларов в 2018 году по линии Пентагона является свидетельством неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году.