Среди погибших в ДТП на Житомирщине было 2 детей
20 июля, 2018, 13:24
Среди погибших 10 человек в ДТП в Житомирской области двое детей
Об этом сообщает глава Житомирской ОГА Игорь Гундич на своей странице в Facebook.
"10 погибших в ДТП... Среди них – двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Гундич.
21 июля на Житомирщине объявлен днем траура.
Напомним, авария произошла на дороге Киев-Чоп на территории Житомирщины 20 июля. Маршрутка с пассажирами, следовавшая в ривненском направлении, въехала в грузовик.
По состоянию на 11:30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.
Все обстоятельства рокового происшествия выясняются.
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