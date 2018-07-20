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Среди погибших в ДТП на Житомирщине было 2 детей


фото: npu.gov.ua
Среди погибших 10 человек в ДТП в Житомирской области двое детей

Об этом сообщает глава Житомирской ОГА Игорь Гундич на своей странице в Facebook.

"10 погибших в ДТП... Среди них – двое детей. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал Гундич.

21 июля на Житомирщине объявлен днем траура.

Напомним, авария произошла на дороге Киев-Чоп на территории Житомирщины 20 июля. Маршрутка с пассажирами, следовавшая в ривненском направлении, въехала в грузовик.

По состоянию на 11:30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.

Все обстоятельства рокового происшествия выясняются.

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